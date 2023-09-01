Президент принял участие в торжествах по случаю 125-летия со дня основания Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского. Во время выступления гарант упомянул граждан, которым пришлось уехать за границу после начала полномасштабной войны, информирует «НБН».

По словам Зеленского, наши защитники хотят, чтобы в общественное пространство возвращалась жизнь. Глава государства отметил, что непонятно ради чего и кого сражаются военные, если «людей здесь нет».

Украинский лидер назвал два фактора возвращения наших граждан из-за границы. Первый – победа нашей страны в войне с Россией, второй – желание беженцев быть дома.

Президент отметил, что победа невозможна без украинского народа, поскольку зарплату военнослужащим «платят все». Кроме того, украинцы, которые живут за рубежом по разным причинам, тоже должны захотеть вернуться на родину и сделать для нее что-нибудь.

Ранее Зеленский высказался о возможности завершения войны с РФ уже в этом году.