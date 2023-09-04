В воскресенье, 3 сентября, в вечернем видеообращении украинский лидер сообщил, что решил уволить главу оборонного ведомства Алексея Резникова. Вместо него президент хочет назначить на должность руководителя Фонда государственного имущества Рустема Умерова, информирует «НБН».

Президент отметил, что парламенту будет предложено сменить главу министерства на этой неделе. Гарант напомнил, что Резников руководил ведомством более чем 550 дней полномасштабного вторжения РФ.

Зеленский, объясняя новые кадровые решения, отметил, что Минобороны нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия, как и с защитниками, так и с гражданами в целом.

Отметим, что слухи об увольнении руководителя обороннного ведомства распространяются в СМИ уже давно, новая волна сообщений относительно его замены появилась за несколько дней до официального заявления главы государства. Кроме того, стало известно, какую новую должность предложат Резникову.