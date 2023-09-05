Издание Liga.net, ссылаясь на источник в Израиле, пишет, что Иерусалиму не нравится тон и ультимативные заявления Киева, однако он ожидает, что этой осенью появятся «точки снижения напряжения» в отношениях с украинским руководством, информирует «НБН».

Как сообщают журналисты, украинский лидер и глава израильского правительства могут встретиться в этом месяце на полях Генеральной ассамблеи ООН. Идет работа над организацией переговоров, однако подтверждения тому, что они состоятся, нет.

Также политики могут встретиться в рамках Крымской платформы в октябре, если Израиль решит к ней присоединиться.

Напомним, посол Украины в Израиле объяснил, почему Иерусалим отказывается передавать Киеву ПВО.