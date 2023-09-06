Во время заседания оргкомитета «Победа» во вторник, 5 сентября, глава Кремля высказался о еврейском происхождении главы Украины, призвав почитать, что «пишут люди» о нем в Сети, информирует «НБН».

В своем Twitter-аккаунте советник руководителя ОПУ резко отреагировал на заявления главы РФ о нашем президенте. Чиновник напомнил, что диктатор, который не пользуется телефоном, призывает почитать в интернете о Зеленском, чтобы оправдать военные преступления россиян. Комментируя происхождение украинского лидера, диктатор предложил новое оправдание своей неадекватности.

По словам Подоляка, Кремль в очередной раз попытался использовать Холокост в качестве витрины для оправдания практик нацистов, которые применяет государство-террорист. Такие заявления лидера россиян говорят о том, что он живет в своем мире, является недееспособным и с ним невозможно договориться.

Ранее руководитель ОПУ назвал главную задачу Киева и его партнеров в борьбе со страной-агрессором, выполнение которой является одним из ключей к завершению войны.