Во время вечернего видеообращения к гражданам во вторник, 5 сентября, гарант рассказал, как теперь будет происходить снабжение Вооруженных сил Украины, информирует «НБН» со ссылкой на Instagram-аккаунт президента.

Глава государства пообещал, что будет новое снабжение армии Украины –высшие генералы, чиновники и международники будут получать все запросы от защитников.

Кроме того, Зеленский анонсировал новое производство отечественного оружия, для чего с военнослужащими очертили несколько приоритетных позиций.

Президент добавил, что в среду, 6 сентября, появятся важные новости и решения для нашей страны.

Накануне украинский лидер уволил Алексея Резникова с должности главы оборонного ведомства. Гарант объяснил, почему инициировал кадровые перестановки в министерстве.