Спикер внешнеполитического ведомства Олег Николенко на своей странице в Facebook назвал «выступление» Ван-Фан с советской песней в разрушенном российскими оккупантами здании драмтеатра полной нравственной деградацией, информирует «НБН».

По словам представителя МИД, есть информация о том, что во временно захваченный Мариуполь незаконно приехала группа блогеров из Китая. Чиновник напомнил, что наша страна уважает территориальную целостность КНР и ожидает от Пекина объяснений относительно пребывания их граждан в украинском городе, а также пути их попадания в Мариуполь.

Дипломат заявил, что в ответ на незаконное пересечение государственной границы Украины Киев инициирует запрет на въезд в страну для «гастролеров» из Поднебесной.

Отметим, что кадры исполнения «Катюши» китайской певицей опубликовал в своем Telegram-канале советник мариупольского мэра Петр Андрющенко.

Ранее сообщалось, что оккупанты занимаются «улучшением» демографической ситуации в Мариуполе.