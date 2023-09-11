В интервью для телеканала CNN украинский лидер заявил, что Украине важно получить ATACMS во избежание пауз во время контрнаступления защитников, информирует «НБН».

По словам Зеленского, ВСУ нуждаются в дальнобойных системах, снарядах, артиллерии, в частности, в ATACMS. Гарант подчеркнул, что он будет лично говорить о поставках такого оружия с американским президентом Джо Байденом.

Глава государства отметил, что это будут не первые переговоры с Вашингтоном о передаче соответствующих ракет, которые украинское руководство рассчитывает получить этой осенью.

Ранее президент рассказал о новых договоренностях с союзниками относительно военной помощи Украине, анонсировав поставку дополнительной партии немецких зенитных самоходных установок Gepard.