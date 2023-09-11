Как информирует «НБН», об этом Зеленский заявил во время своего вечернего видеообращения к украинскому народу.

В частности украинский лидер анонсировал новые шаги по борьбе с коррупционерами в Украине: Я провел сегодня совещание с представителями правоохранительных органов . По всей видимости, нашей стране нужно больше прогресса в плане защиты интересов общества. В защите от тех, кто ставит собственные интересы своего кошелька выше, нежели общественные нормы и правила. Даже выше войны. В результате было решено, что будут новые шаги государства.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как Зеленский прокомментировал информацию о масштабной коррупции.





