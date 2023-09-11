В интервью изданию The Economist гарант выразил уверенность в том, что 45-й президент США Дональд Трамп никогда бы не поддержал российского лидера Владимира Путина, информирует «НБН».

По словам украинского лидера, «это не то, что делают сильные американцы» и глава Российской Федерации ошибается, рассчитывая на поддержку бывшего американского президента.

В случае, если Джо Байден повторно возглавит США, Зеленский рассчитывает, что Вашингтон продолжит свой курс на поддержку нашей страны.

Ранее экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон высказался о намерении Трампа пойти на второй срок. По его мнению, в случае победы скандального политика на выборах, Америка может выйти из Североатлантического Альянса.