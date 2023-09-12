В своем микроблоге в Twitter представитель Офиса Зеленского охарактеризовал выступление главы Кремля во вторник, 12 сентября, как попытку показать россиянам, что «все идет по плану», информирует «НБН».

По словам советника главы ОПУ, диктатор в своей речи в очередной раз выдавал желаемое за действительное, демонстрируя беспокойство относительно собственной легитимности, как «вожака стаи».

Подоляк отметил, что стоит смотреть на лес в целом, а не лишь на одно дерево. Чиновник подчеркнул, что Российская Федерация идет ко дну и этот процесс уже не остановить. Сейчас мир должен выполнить главную задачу – ускорить поражение лидера россиян.

Отметим, что выступления Путина не обошлось без упоминания Украины. В частности, глава Кремля сообщил о «масштабных потерях» ВСУ в ходе их контрнаступления.