В своем микроблоге в Twitter советник главы ОПУ сообщил, что сейчас РФ стремится снизить интенсивность боевых действий в Украине и организовать оперативную паузу минимум до 5 месяцев, информирует «НБН».

По словам чиновника, таким образом россияне рассчитывают остановить контрнаступление ВСУ и нанесение ударов по тыловым базам ВС РФ. Оккупантам нужна пауза, чтобы перевооружиться, провести дополнительную мобилизацию, обучить путинских солдат и организовать новую логистику.

Также этот период государство-террорист, как отметил Подоляк, хочет использовать для формирования «коалиции уставших от войны», представители которой будут давить на общество в разных странах.

Представитель Офиса Зеленского подчеркнул, что ради оперативной паузы Кремль пускает в ход все ресурсы, однако любые решения, принятые в интересах РФ, неизбежно приведут к эскалации войны.

Ранее Подоляк проанализировал выступление Путина на Восточном экономическом форуме.