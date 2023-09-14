Эксперты ISW в своем аналитическом материале обратили внимание на то, как Путин прокомментировал свою встречу с Ким Чен Ыном. Глава Кремля охарактеризовал переговоры с лидером Северной Кореи, как «продуктивные», во время которых они откровенно обменялись мнениями о ситуации в регионе и отношениях между двумя странами, информирует «НБН».

Помимо этого, президент-агрессор заявил, что РФ продолжает придерживаться ограничений на военно-техническое сотрудничество с Пхеньяном, добавив, что «в рамках действующих правил есть и возможности».

Американские аналитики отмечают, что российский лидер слишком нейтрально высказался об этой встрече. По всей видимости, глава РФ опасается, что афиширование сотрудничества Москвы с КНДР может усилить санкционное давление на его страну и поставить под угрозу существующие схемы обхода этих ограничений.

В Институте изучения войны добавляют, что российское руководство не стремится слишком сильно демонстрировать свою заинтересованность в закупке боеприпасов у Северной Кореи.

Ранее СМИ сообщили, что Ким Чен Ын пригласил лидера россиян посетить КНДР.