Как информирует «НБН» со ссылкой на украинские средства массовой информации, ближайшие два месяца Шуфрич проведет в следственном изоляторе. Парламентарий был арестован по делу о госизмене.

Мера пресечения была избрана Шуфричу Печерским районным судом Киева.

Решение суда говорит о том, что избранная для народного депутата ВРУ мера пресечения не предусматривает альтернативы в виде внесения залога.

Также известно, что парламентария Нестора Шуфрича взяли под стражу прямо в зале суда.

В свою очередь адвокат политика Александр Тананакин заявил о том, что такое решение суда о взятии Шурича под стражу будет обжаловано.

Также в Сети появилось видео с Нестором Шуфричем из зала суда, где он дает ответы на некоторые вопросы, поставленные присутствующими там журналистами.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что СБУ провели обыски у Шуфрича.