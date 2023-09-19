В интервью NV Сулейманов отметил, что главный чеченский боевик болел давно и не исключено, что это может быть «растяжной акт» медленного устранения соратника Путина, информирует «НБН».

По словам руководителя «Единой силы», Кремль не готов к «сиюминутной замене» главы Чечни, поэтому не дает комментарии о состоянии его здоровья.

Сулейманов не исключает, что Кадырова могут ликвидировать для ослабления российского президента-агрессора. В РФ продолжается закулисная борьба, положение главы Кремля остается шатким, поэтому версия об устранении чеченского боевика вполне реалистична.

Руководитель чеченского движения добавил, что существует версия о неоднократном отравлении Кадырова, которое дало осложнения на почки. Кроме того, видео, которое недавно появилось в соцсетях главы Чечни, совсем старое.

Напомним, что спикер Путина Дмитрий Песков отреагировал на сообщения в СМИ об ухудшении состояния здоровья Кадырова.