Во вторник, 19 сентября, в Нью-Йорке перед выступлением на Генассамблее ООН глава Украины призвал выдворить РФ из органа, отвечающего за поддержание международного мира и безопасности.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Tagesschau.

Украинский лидер считает несправедливым то, что государство-террорист, которое развязало войну против нашей страны, все еще постоянный член Совбеза Организации Объединенных Наций и имеет возможность использовать право вето.

По словам гаранта, обидно, что для российских террористов все еще есть место в международном сообществе.

Как сообщалось, в среду, 20 сентября, состоятся первые переговоры Зеленского с бразильским лидером. Спикер да Силвы рассказала детали о встрече президентов.