Как информирует «НБН», с таким заявлением на Генеральной ассамблее ООН выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Так, выступая перед участниками мероприятия, украинский лидер сказал:

Украина отдала свой третий по величине ядерный потенциал. В то время миром было решено, что Россия должна стать хранителем такого рода силы. Однако дальнейшая история доказала, что именно Российская Федерация больше всего заслужила того, чтобы ее разоружили. И сделать нужно было это еще тогда, в 90-х годах.

Но и в наши дни, как добавил Зеленский, Россия заслуживает на разоружение.

У террористов не должно быть ядерного оружия. И пока этот вид вооружения остается на своих местах, набирает обороты массовое уничтожение. Москва превращает в оружие множество иных вещей, и все эти вещи используются не только против Украины, но и против всех вас, ваших стран, — добавил лидер Украины.

Напомним, ранее в Белом доме рассказали, что хочет услышать Байден от Зеленского.