Спикер да Силвы Синтия Рибейро сообщила, что глава Бразилии и украинский лидер впервые проведут переговоры в среду, 20 сентября, на полях заседания Генассамблеи ООН.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на CNN.

Представитель президента уточнила, что Зеленский встретится со своим бразильским коллегой в Нью-Йорке в 16:00 по восточному времени, не став раскрывать другие подробности о переговорах.

Отметим, что ранее о встрече украинского и бразильского лидеров написало издание The Guardian. Журналисты сообщили, что да Силва разозлил некоторых западных политиков, которые поддерживают Киев, своим нежеланием занять четкую позицию в вопросе российского вторжения в Украину.

Ранее глава Украины комментировал «миротворческие» инициативы главы Бразилии. Гарант отмечал, что только кремлевский диктатор Владимир Путин и да Силва говорят о гарантиях безопасности для страны-агрессора.