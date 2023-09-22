В интервью «24 каналу» советник главы ОПУ рассказал, что сейчас россияне будут преследовать три главные цели, нанося удары по критической инфраструктуре и гражданскому населению Украины, информирует «НБН».

По словам Подоляка, РФ надеется решить несколько задач, атакуя нашу страну. Во-первых, агрессор рассчитывает оказывать психологическое давление, то есть сломать и испугать украинцев.

Во-вторых, Москва хочет внести в наше общество дискуссию относительно скорейших договоренностей Киева с Кремлем. В-третьих, Россия рассчитывает максимально затянуть время, чтобы наши граждане начали нервничать, параллельно предлагая отдать оккупированные территории и сесть за стол переговоров.

Ранее глава Кабмина Денис Шмыгаль рассказал, готова ли Украина к новому этапу атак «второй армии мира» на энергетические объекты этой зимой.