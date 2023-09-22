Гарант рассказал, что у российского лидера был длинный перечень европейских стран, которые он планировал уничтожить. Однако вторжение в Украину, когда оккупанты столкнулись с мощным сопротивлением нашего народа, заставили Путина составить новый список целей.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал президента.

По словам Зеленского, если бы наша страна не устояла, половина Европы оказалась под угрозой попадания в сферу влияния Кремля. Однако, благодаря инвестициям США в безопасность Украины, президент-агрессор уже не может диктовать условия всему миру.

Теперь диктатор вынужден унижаться, лично развлекая делегацию из КНДР и пытаясь найти благосклонность Ирана, чтобы продолжать агрессию против нашей страны. Поступки главы РФ демонстрируют его слабость.

Напомним, что недавно лидер россиян в очередной раз заявил о «готовности» Москвы к переговорному процессу для завершения войны РФ против Украины.