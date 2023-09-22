В пятницу, 22 сентября, во время пресс-конференции в Вашингтоне гарант сообщил, что Украина освободит город-крепость Бахмут Донецкой области, информирует «НБН».

По словам Зеленского, помимо Бахмута Украина деоккупирует еще два города, добавив, что он не станет раскрывать, какие именно. Глава государства отметил, что у военных есть «очень комплексный» план возвращения под контроль этих населенных пунктов.

Напомним, разведка Великобритании ранее заявляла о том, что «вторая армия мира» ослабила оборону на Бахмутском направлении. ВС РФ пришлось перебросить десантников в зону фронта на юге Украины.