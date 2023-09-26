Как сообщает «НБН«, об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, Киев представил свой план решения зернового кризиса, и данный документ был поддержан Еврокомиссией. Им предусмотрен механизм верификации и авторизации четырех видов аграрной продукции. Также Шмыгаль напомнил, что на 28 сентября запланирована встреча координационной платформы по вопросам экспорта и транзита, в ходе которой будут финализированы предложения.

Кроме того, премьер добавил, что четыре страны проработали украинский план, представили свои конструктивные замечания и предложения и выразили готовность к дальнейшим обсуждениям. Против этого выступило всего одно государство. Шмыгаль считает, что такую позицию никак нельзя объяснить.

«Мы сегодня подписываем постановление о запуске механизма верификации и согласования 4 групп аграрного экспорта из Украины для пяти соседних стран. Готовятся к подписанию документы с Румынией и Болгарией. Эти государства не нарушали торговые правила Евросоюза и Соглашение об ассоциации и не вводили односторонние ограничения», — подчеркнул он.

В то же время, по словам Шмыгаля, Украина выражает благодарность всем соседям, открытых к компромиссу. Также наше государство всегда готово к конструктивному диалогу.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Дуда сделал заявление, что Польше зерно не нужно.