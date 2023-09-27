Как информирует «НБН», об этом говорится в ТГ-канале украинского Кабинета министров.

В частности, в сообщении относительно назначений говорится, что Джигира Юрия Анатольевича назначить заместителем Министра обороны Украины. Аналогичную должность получила также и Калмыкова Наталья Фернандовна. А вот Черногоренко Екатерина Леонидовна была назначена заместителем Умерова по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Напомним, ранее мы уже писали о том, на кого Умеров планирует заменить Анну Маляр и других заместителей экс-главы Минобороны Резникова.