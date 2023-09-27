Как информирует «НБН», в сообщении Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины говорится, что главной целью такого нововведения является сокращение объемов захоронения отходов.

В ведомстве объяснили, что закон «Об управлении отходами», вступивший в силу девятого июля 2023 года, запустил реформу и обновил терминологию, принципы, а также подходы к управлению отходами, приведя их в соответствие с рамочной Директивой ЕС.

В настоящее время на очереди стоит внесение изменений в Налоговый кодекс Украины, чтобы он соответствовал рамочному закону.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что США составили список реформ для Украины.