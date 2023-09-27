В своем Telegram-канале после селекторного совещания гарант сообщил, что Вооруженные силы Украины продвинулись на Донецком направлении. По словам президента, есть и другие замыслы военных, которые реализуются, информирует «НБН».

Зеленский отметил, что он получил отчет о ситуации в Херсонской области. «Вторая армия мира» за сутки выпустила по региону 26 корректируемых авиационных бомб. Глава государства распорядился найти дополнительные решения, чтобы остановить этот террор россиян.

Президент добавил, что есть и результаты работы Службы безопасности Украины – задержаны наводчики, которые корректировали ночную атаку ВС РФ на столицу неделю назад. Гарант предупредил предателей о том, что возмездие будет непременно.

Ранее украинский лидер заинтриговал граждан оружием от США, которое «покажет себя на поле боя».