Как информирует «НБН» со ссылкой Верещук на сообщение в социальной сети «Фейсбук», она призвала их как можно быстрее, ради собственной же безопасности, покинуть территорию Крыма.

В частности, она задалась вопросом, на что рассчитывают многие тысячи граждан РФ, которые на протяжении последних лет незаконно заехали на территорию нашего Крыма?

Ведь обычно все неприятности случаются вдруг. Когда крымский мост упадет (очевидно, что это вопрос времени), когда будет перерезан сухопутный коридор, когда начнутся наземные бои на полуострове, что все они делать будут? – пишет Верещук.

Она подчеркнула, что тысячам гражданских быстро не получится покинуть Крым, ведь с перерезанными путями, когда вокруг бои, сделать это будет нереально.

Напоследок она добавила:

Как следствие, я обращаюсь к гражданским россиянам, незаконно находящимся на полуострове. Ваше нахождение в украинском Крыму опасно для вас. Езжайте. Не стоит быть легкомысленными.

Напомним, ранее Верещук сделала заявление о выплатах для ВПЛ.