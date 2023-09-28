СМИ неоднократно писали о том, что Москва ищет возможность покупки ракет для российских оккупационных войск. В частности, Кремль рассчитывает приобрести такое оружие в Иране.

Во время совместного брифинга с генеральным секретарем Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом в Киеве в четверг, 28 сентября, Зеленский сообщил, что известно Украине об иранских ракетах для россиян, информирует «НБН».

По словам главы государства, Киеву известно от наших служб и стран-союзников, что пока что факт продажи ракет Тегераном Москве не подтвержден.

Ранее в Израиле прокомментировали сотрудничество государства-террориста с Ираном. Глава Моссада сообщил, что Кремль может передать Тегерану в обмен на оружие.