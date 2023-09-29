В интервью «24 каналу» советник главы ОПУ, комментируя визит руководителей Министерств обороны Франции и Соединенного Королевства в Киев, отметил, что Великобритания в вопросе поставок оружия в Украину вне конкуренции, информирует «НБН».

По словам представителя Офиса Зеленского, Лондон занял конкретную позицию – предоставлять Киеву все инструменты для борьбы с российскими захватчиками, наблюдая, как ВСУ эффективно применяют западное оружие.

Подоляк обратил внимание на то, что в отношении других государств не так все однозначно, там не будут предоставлять Украине оружие, так как защитники чудесно используют его.

Чиновник отметил, что предоставление военной помощи зависит от политических, идеологических и даже психологических факторов, поскольку не все лидеры готовы принять до конца, что РФ должна потерпеть поражение и прекратить существование в нынешнем виде.

Ранее СМИ сообщили о разногласиях между Пентагоном и Госдепом США относительно предоставления оружия Украине, которые тормозят поставки помощи.