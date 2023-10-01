Как информирует «НБН», на своей странице в «Твиттер» министр написал, что разговор состоялся на фоне напряженной ситуации в Штатах по финансированию для поддержки

Это произошло на фоне напряженной ситуации в США по финансированию для поддержки Украины.

Так, Умеров заявил:

Имел сегодня разговор по телефону с моим американским коллегой, чтобы обсудить дальнейшую военную помощь с американской стороны.

При этом он высказал слова благодарности своему коллеге из США за поддержку, которую Штаты предоставляют Украине.

Глава оборонного ведомства США Остин заверил украинскую сторону, что помощь со стороны США будет продолжать поступать защитникам Украины.

Напомним, ранее мы уже писали, как Подоляк прокомментировал военную помощь Украине.