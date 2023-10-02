Во время брифинга перед заседанием Совета министров ЕС в украинской столице глава МИД высказался о победе пророссийской политической силы Smer-SD, информирует «НБН».

По словам дипломата, Украина уважает выбор словацкого народа, однако сейчас рано делать выводы по изменению позиции Братиславы относительно поддержки нашей страны. Министр иностранных дел призвал подождать формирования коалиции, после чего можно будет сделать какие-то прогнозы.

Отметим, что победу получила партия Smer-SD экс-главы словацкого правительства Роберта Фицо, который известен пророссийскими взглядами. Политик обещал согражданам остановить поддержку украинцев Братиславой и продлить запрет на ввоз агропродукции из Украины в ЕС.

Ранее Кулеба высказался о грядущих выборах в США, объяснив, почему украинцам придется слышать все больше раздражающих их заявлений из Америки.