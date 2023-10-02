Как информирует «НБН», об этом Владимир Зеленский заявил во время своего вечернего видеообращения к народу Украины.

Президент отметил, что вступление Украины в Европейский Союз является вопросом времени. В настоящее время главной целью Украины является начать переговоры о членстве до конца текущео года.

Украинский лидер рассказал, что во время заседания Совета министров Евросоюза, которое состоялось сегодня в столице Украины, он услышал, что такая цель полностью возможна.

Зеленский сказал, что Киев однозначно выполнит свою часть работы в этом плане, то есть семь рекомендаций Европейской комиссии. Весьма важно, по словам президента, чтобы была аналогичная готовность к политическому решению по Украине, по началу переговоров и со стороны ЕС, всех стран-членов.

Ранее Шмыгаль озвучил реальные сроки готовности Украины к интеграции в ЕС.