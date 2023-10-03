В своем Telegram-канале представитель Офиса Зеленского предупредил о последствиях ослабления поддержки Украины странами-партнерами. По словам Подоляка, в таком случае кровожадные амбиции россиян будут расти, информирует «НБН».

Чиновник напомнил, что ВСУ нужны дальнобойные ракеты, артиллерийские боеприпасы и комплексы ПВО. Советник главы ОПУ отметил, что союзники Украины должны быть заинтересованы в том, чтобы у ее армии было соответствующее оружие.

Представитель Банковой добавил, что стабильная помощь Киеву обойдется дешевле, чем дорогие последствия агрессии РФ для глобальной стабильности, экономики и международного права.

Напомним, что президент Мексики выразил недовольство поддержкой Украины США. Политик рассказал, куда Вашингтон якобы должен направлять финансирование.