Во время заседания руководителей МИД государств Европейского Союза украинский лидер сообщил, что в сентябре войска Российской Федерации атаковали нашу страну 2 151 воздушной целью, информирует «НБН» со ссылкой на сайт ОПУ.

Зеленский уточнил, что в прошлом месяце «вторая армия мира» наносила удары по Украине 246 ракетами различных типов, 746 БПЛА, из которых 538 дронов-камикадзе «Шахед», и 1 159 управляемыми авиационными бомбами.

Большую часть из них, как отметил президент, ВС РФ использовали для обстрелов гражданских объектов. Гарант добавил, что оккупанты атаковали все – жилые дома, школы, центральные площади городов, электростанции, порты, элеваторы и склады с агропродукцией.

Ранее украинский лидер рассказал, от чего зависит победа нашей страны в войне против Российской Федерации.