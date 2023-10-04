Как пишет «НБН», об этом говорится в сообщении СNN.

Как известно, за его отставку свои голоса отдали 216 членов Палаты представителей. Против проголосовали – 210. В это же время сообщается, что за отстранение Маккарти с поста спикера проголосовали восемь республиканцев. Процедуру же отстранения Маккарти запустил его же однопартиец, республиканец Мэтт Гетц.

Гетц обвинял спикера в якобы заключении тайного соглашения с президентом США относительно поддержки Украины, которое должно быть принято после голосования за промежуточный бюджет на 45 дней.

Примечательно, что это первая отставка спикера Палаты представителей за сто тридцать лет.

Напомним, ранее Байден сделал заявление о будущей поддержке Украины.