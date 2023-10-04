Как информирует «НБН», об этом пишет издание «РБК-Украина» со ссылкой на сообщение, обнародованное на странице Джо Байдена в «Твиттер», именно таким образом президент Соединенных Штатов Америки ответил на вопрос журналистов о том, будут ли Штаты передать Украинскому государству для нужд ВСУ дальнобойные ракеты.

Так, у Байдена спросили, обещал ли он Владимиру Зеленскому передать украинским войскам ракеты ATACMS, способные поражать цель на длительном расстоянии.

На такого рода вопрос Байден сделал заявление, что он имел разговор с Владимиром Зеленским, и все что украинский президент просил своего американского коллеги, «Соединенные Штаты Америки выполнили».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Польша вскоре прекратит оказывать помощь украинским беженцам, прибывшим в страну после 24.02.2024-го.