В эфире национального телемарафона советник главы ОПУ рассказал, что РФ ведет себя предсказуемо – угрожает, шантажирует, блефует, пробует доминировать, информирует «НБН».

Представитель Офиса Зеленского отметил, что российский лидер не хочет выходить из игры, не выиграв в ней в любом случае. Сейчас для президента-агрессора является главным добиться заморозки боевых действий в Украине.

Подоляк заверил, что Путин не будет заканчивать войну, поскольку от этого зависит вопрос его физической и политической выживаемости, он будет показательно наносить удары по нашей стране и применять все инструменты шантажа, в частности ядерные угрозы.

Чиновник добавил, что параллельно диктатор постарается уменьшить поставки военной помощи для ВСУ. СМИ рассказали, как Кремль пытается влиять на политическую ситуацию в США и ЕС.