Перед саммитом Европейского политического сообщества в Гранаде в четверг, 5 октября, украинский лидер назвал две задачи, которые необходимо выполнить странам Евросоюза, информирует «НБН».

По словам президента, в первую очередь всем европейским государствам важно сохранить единство. Зеленский не сомневается, что РФ будет атаковать их фейками и дезинформацией.

Также, как отметил гарант, не менее важно государствам ЕС обеспечить Украине защиту на зиму, когда войска оккупантов будут атаковать ее с разных сторон, используя ракеты и БПЛА. Для этого союзникам нужно передать Киеву больше средств противовоздушной обороны.

Отметим, что перед саммитом глава Украины встретился с испанским премьер-министром. Зеленский сообщил результаты этих переговоров.