В эфире итальянского Sky TG24 в рамках празднования 20-летия телеканала президент Украины прокомментировал ход контрнаступления ВСУ. Глава государства назвал трудности, с которыми сталкиваются военные, информирует «НБН».

По словам украинского лидера, защитникам на фронте не хватает боеприпасов и средств противовоздушной обороны. Кроме того, продвижение нашим войскам замедляют минные поля.

Зеленский отметил, что зима станет вызовом для нашей страны, Украина должна пройти период холодов и не потерять инициативу на фронте. Гарант добавил, что все хотят видеть быстрый результат на поле боя, однако стоит помнить о том, что у нас второй год идет полномасштабная война.

Президент заверил, что, несмотря на усталость, украинцы очень мотивированы и сделают все, чтобы одержать победу над российскими оккупантами.

Также в интервью глава Украины рассказал, что должны были делать россияне в своей стране последние 30 лет.