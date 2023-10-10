Как информирует «НБН», об этом информирует «Суспільне» со ссылкой на пресс-службу САП.

Как известно, чиновнику нужно будет сделать паспорта, носить электронный браслет, а также не выезжать из Сум, не имея на то разрешения.

Насколько известно, прокуроры запрашивали для Журбы содержаниепод стражей с размером залога в 5 миллионов гривен, однако правозащитник чиновника ходатайствовал о мере пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

Напомним, ране мы уже писали о том, что городского голову Сум и директора Департамента инфраструктуры задержали на взятке свыше 2 миллиона гривен.