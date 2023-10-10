Во время совместной пресс-конференции в Бухаресте с румынским президентом Клаусом Йоханнисом украинский лидер высказался о причастности РФ к войне в Израиле, информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

По словам главы Украины, Российская Федерация – одна из стран, которая стоит за группировкой ХАМАС и поддерживает ее. Гарант обратил внимание на то, что государство-террорист делает это публично и передает палестинским боевикам оружие. Зеленский подчеркнул, что Кремль делал это длительное время.

Президент не сомневается, что Москва помогала палестинским террористам и стоит за их вторжением в Израиль.

Ранее кремлевский диктатор Владимир Путин прокомментировал нападение ХАМАСа на Израиль. Российский лидер обвинил США в эскалации боевых действий на Ближнем Востоке и упомянул Украину.