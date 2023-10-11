О том, что некоторые недосказанности в позиции стран Запада, Кремлем воспринимаются как проявления слабости, и потому следует показать, в чем ошибочность суждений «сил зла», пишет «НБН», ссылаясь на тезисы, опубликованные в Telegram-канале советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

По словам Подоляка, излишняя активизация диктаторских режимов и их террористических приспешников на данный момент объясняется просто — они видят в неопределенности явную слабость, считая, что пока Америку «лихорадит», а Европа слаба, можно воспользоваться идеальной ситуацией. Все указанное «возбуждает их воображения», толкая к поднятию ставок.

Советник главы ОПУ добавил, что сигналы, транслируемые странами Запада, имеют огромное значение, и пришло время доказать:

Силы зла ошибаются и недооценивают силу демократий. Больше принципиальных решений.

Ранее мы писали о том, что Подоляк назвал три приоритета военной помощи Украине, предупредив о цене ослабления поддержки союзниками.