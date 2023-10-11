Зеленский в интервью румынскому изданию Digi24 честно ответил, намерен ли он идти на новый президентский срок и рассказал, от чего зависит такое решение, информирует «НБН».

По словам гаранта, если боевые действия с Российской Федерацией будут продолжаться и выборы состоятся во время войны он будет баллотироваться. В случае, если голосование организуют в мирное время, украинский лидер откажется от участия в борьбе за президентское кресло.

Глава государства отметил, что он не может сбежать в сложное для страны время и бросить сограждан, которые борются с российскими оккупантами. Напомним, ранее первая леди Украины Елена Зеленская называла главные факторы, от которых зависит участие ее мужа в новых президентских выборах.