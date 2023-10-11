В интервью Digi24 украинский лидер высказался о влиянии войны в Израиле на ситуацию в нашей стране. Зеленский ответил на вопрос, не беспокоится ли он о том, что события на Ближнем Востоке отвлекут внимание от Украины, информирует «НБН».

По словам гаранта, самая большая проблема состоит в том, что нельзя одновременно сосредоточиться на многих вещах и приходится выбирать, кого поддерживать деньгами и предоставлением военной помощи.

Президент отметил, что нельзя сравнивать одну войну с другой, добавив, что люди, которые развязывают боевые действия – сумасшедшие.

Ранее в Вашингтоне заявили, что США будут всесторонне помогать Израилю в борьбе с террористами ХАМАСа. Также в Администрации Джо Байдена заверили, что Америка способна одновременно поддерживать и Иерусалим, и Киев.