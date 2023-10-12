Во вторник, 10 октября, «вторая армия мира» начала наступление на Авдеевку, бросая на ее захват большое количество личного состава и техники. Российские захватчики намерены окружить город, там третий день продолжаются бои, информирует «НБН».

Украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что защитники удерживают позиции в Авдеевке. По словам главы государства, именно украинская смелость и единство определяют, как завершится война с Российской Федерацией. Президент уточнил, что все должны помнить об этом.

Напомним, в Институте изучения войны рассказали детали наступления путинских оккупационных сил на Авдеевку. Американские аналитики оценили возможности ВС РФ достичь успеха.