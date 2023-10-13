В своем Telegram-канале глава Офиса Зеленского рассказал, что страна-агрессор направила на Авдеевское направление много сил. Захватчики при наступлении на город применяют фосфор и хотят забросать все вокруг своим мясом, информирует «НБН».

По словам руководителя ОПУ, защитники удерживают позиции в сложных условиях. Ермак подчеркнул, что каждый должен помнить о том, что война с Российской Федерацией продолжается и цель государства-террориста не изменилась – оно хочет убить всех украинцев.

Чиновник отметил, что ВС РФ делают ставку на количество и не ценят своих людей, в то время, как сила украинских войск – в единстве и качестве, а также холодном расчете потребностей для ликвидации врага.

Ранее начальник Авдеевской городской военной администрации сообщил подробности российского наступления на город.