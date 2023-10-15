О том, что Израилю посредством ООН вынесено предупреждение от Ирана — он вмешается в конфликт, если операция ЦАХАЛа в палестинском анклаве будет продолжена, пишет «НБН», ссылаясь на материал американского издания Axios.

Как стало известно, на встрече главы иранского внешнеполитического ведомства Хосейна Амира Абдоллахяна в Ливане с ближневосточным представителем ООН Тором Веннесландом, первый сказал — у Тегерана есть свои «красные линии», и, если Иерусалим исполнит свою угрозу относительно наземной «зачистки» Сектора Газы, то Иран будет вынужден ответить идентичным образом.

Предполагается, что Иран может вступить в войну прямо, но больше вероятен косвенный сценарий — в этом случае подключат сирийских боевиков или ливанскую исламистскую группировку «Хезболла».

Ранее мы писали о том, как война в Израиле и риск вмешательства в нее Ирана отразились на общемировой стоимости нефти.