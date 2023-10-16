В своем Telegram-канале президент Украины написал, что всегда побеждает свобода, которая опирается на единство. В 600-й день противостояния российским оккупантам глава государства призвал соотечественников не терять единство, не терять время и не позволить сомнениям разъесть волю, информирует «НБН».

По словам лидера нации, гражданам важно ежедневно уничтожать врага, придавать силы своей стране и делать все, чтобы ее будущее принадлежало только украинцам.

Гарант поблагодарил всех, кто сражается и работает ради свободы Украины, заверив, что наша страна непременно одержит победу в войне против российских захватчиков. Зеленский добавил, что украинцы будут помнить каждого и каждую, кто отдал свою жизнь, чтобы сохранить наш народ.

Ранее Зеленский раскрыл два сценария будущего Европы, которое зависит от исхода российско-украинской войны.