В эфире телеканала «Мы – Украина» представитель ГУР МОУ рассказал, что страна-агрессор старается извлечь выгоду из событий, которые происходят на Ближнем Востоке. По словам Юсова, РФ использует нападение ХАМАСа на Израиль для достижения цели по Украине, информирует «НБН».

Спикер военной разведки объяснил, что россияне используют атаки террористов на Израиль для реализации информационно-психологических операций против нашей страны, в частности, чтобы ослабить международную поддержку Киева в борьбе с захватчиками.

Юсов отметил, что появляются подтверждения взаимодействия Москвы с ХАМАСом. На это указывает передача Кремлем трофейного украинского оружия палестинским боевикам до их вторжения в Израиль.

Представитель ГУР обратил внимание на то, что российские пропагандисты не скрывают радости из-за войны на Ближнем Востоке, якобы благодаря чему внимание мира будет отвлечено от зверств армии Путина в Украине. Он добавил, что союзники Киева не забыли о нашей стране и она продолжить получать помощь.

Ранее Юсов объяснил, почему Кремль не объявляет в РФ тотальную мобилизацию.