В эфире «Лучшего радио» посол Украины в Израиле заявил, что Иерусалим не отказывал главе государства в визите в страну, информирует «НБН».

Корнийчук уточнил, что Офис Зеленского не отправлял запрос израильскому руководству на поездку гаранта, следовательно, президент не получал отказ от Иерусалима.

Дипломат добавил, что Киев все же рассматривает возможность посещения Израиля, который находится в состоянии войны с палестинской террористической исламистской группировкой ХАМАС, украинским лидером. Однако все новости об отказе в визите Зеленскому в страну израильской стороной – фейк.

Напомним, в ГУР МОУ рассказали, как Российская Федерация пытается использовать вторжение ХАМАСа в Израиль, чтобы ослабить поддержку Украины международным сообществом.