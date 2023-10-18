Как информирует «НБН», об этом высокопоставленный чиновник рассказал в интервью La Repubblica.

Итак, согласно словам главы МИД Украины, Зеленскому вовсе не отказывали в визите в Израиль. Его попросту предупредили, что необходимо подождать для такой поездки.

Дословно из заявления Дмитрия Кулебы:

Никто из нас вовсе не чувствует себя отвергнутым. Мы обсуждали с ними визит сразу же после нападения террористов ХАМАС. Они нам сказали, что придется подождать. Тогда в столице Израиля не ожидали ни одного из иностранных лидеров, но уже сейчас фаза поменялась.

Также глава Министерства иностранных дел Украины добавил, что визит, по всей вероятности, такие состоится. Это будет после согласования сроков.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия поддерживает ХАМАС.