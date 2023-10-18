В своем Telegram-канале украинский лидер сообщил, что российские захватчики нанесли удар по пятиэтажке в Запорожье. В результате ракетного обстрела разрушены восемь квартир, среди жителей многоэтажного дома есть погибшие и раненые.

Глава государства отметил, что на месте удара продолжаются аварийно-спасательные работы, информирует «НБН».

Президент выразил соболезнования всем, чьи близкие и родные погибли из-за террора страны-агрессора. По словам Зеленского, Россия продолжает свою тактику войны с гражданским населением, и он благодарен всем, кто помогает остановить это зло.

Гарант заверил, что украинцы сделают все, чтобы российский террор проиграл и РФ понесла ответственность за свои преступления.

Ранее глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко сообщил подробности удара ракетой РФ по областному центру.